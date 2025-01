Ascaridíase

A infecção começa quando uma pessoa engole os ovos fertilizados de Ascaris. Apenas ovos fertilizados podem causar infecção. As pessoas podem engolir os ovos em alimentos que entraram em contato com solo contaminado por fezes (excrementos) humanas contendo ovos. A infecção também pode ocorrer quando as pessoas levam as mãos ou dedos contaminados com sujeira à boca. Os ovos de Ascaris são muito resistentes e podem sobreviver na terra durante anos.

Uma vez ingeridos, os ovos de Ascaris maturam e liberam as larvas no intestino. Cada larva migra através da parede do intestino delgado e é conduzida pelos vasos linfáticos e pela corrente sanguínea aos pulmões. Depois de estarem no interior dos pulmões, as larvas passam para os sacos de ar (alvéolos), deslocando-se para o aparelho respiratório, vão para a garganta, e são engolidas. A larva matura no intestino delgado, onde permanece como verme adulto. Esse processo leva de 2 a 3 meses. Os vermes adultos medem entre 15 e 51 centímetros de comprimento e têm entre 0,25 e 0,5 centímetro de diâmetro. Eles vivem 1 a 2 anos. Os ovos colocados pelos vermes adultos são excretados nas fezes, desenvolvem-se no solo e começam o ciclo de infecção novamente, quando são ingeridos.

Ciclo de vida do Ascaris lumbricoides Imagem Imagem dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, Global Health, Divisão de doenças parasitárias e malária.

As pessoas também podem se infectar com Ascaris suum de porcos. A infecção começa quando uma pessoa engole ovos fertilizados porque suas mãos foram contaminadas ao tocar porcos infectados ou ao consumir frutas ou verduras mal cozidas contaminadas com fezes de porco. Ainda se discute se Ascaris suum seria uma espécie diferente de Ascaris lumbricoides.