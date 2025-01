Considerações gerais sobre infecções parasitárias

A transmissão fecal-oral é uma maneira comum de adquirir um parasita. Fecal se refere a fezes ou excrementos e oral se refere à boca, incluindo coisas levadas à boca. A infecção que se dissemina pela via fecal-oral é adquirida quando uma pessoa ingere, de alguma forma, algo que esteja contaminado por fezes de uma pessoa ou de um animal infectado, como um cão ou gato. Muitos parasitas invadem ou vivem no trato digestivo da pessoa. Assim, os parasitas ou seus ovos estão frequentemente presentes nas fezes das pessoas.

As pessoas infectadas muitas vezes disseminam sua infecção quando não lavam as mãos adequadamente após usar o vaso sanitário. Como suas mãos estão contaminadas, qualquer coisa que tocarem depois pode ser contaminada por parasitas (ou por bactérias ou vírus que causam distúrbios do trato digestivo). Se as pessoas com mãos contaminadas tocam em alimentos – em restaurantes, mercearias ou no lar – os alimentos podem ficar contaminados. Depois disso, qualquer pessoa que ingerir aqueles alimentos pode contrair a infecção.

A ingestão não tem que envolver alimentos. Por exemplo, se uma pessoa com as mãos contaminadas tocar em um objeto, como a porta de um banheiro, a porta pode ficar contaminada. Outras pessoas que tocarem a porta contaminada e depois levarem seus dedos à boca poderão ser infectadas pela via fecal-oral.

Outras formas pelas quais uma infecção pode se disseminar pela via fecal-oral incluem