Equinococose (infecção por tênia de cão)

Os cães, principalmente pastores, infectam-se ao consumir cistos das tênias em tecidos de animais infectados (como ovinos, caprinos, bovinos ou suínos). Os cistos (chamados cistos hidáticos) se desenvolvem em tênias adultas no intestino do cão. Os cães infectados liberam os ovos de tênia em suas fezes. Ovinos, bovinos, caprinos ou suínos consomem os ovos de tênia em solo contaminado com fezes de cães. Dentro desses animais, os ovos eclodem e se desenvolvem em cistos nos órgãos internos do animal.

As pessoas (muitas vezes pastores) são infectadas ao consumir acidentalmente solo, água ou alimentos que foram contaminados por ovos de Echinococcus liberados nas fezes de cães.

Os ovos de Echinococcus permanecem vivos no solo por até um ano. Os ovos também podem estar presentes na pelagem de animais infectados. Depois que as pessoas tocam em um animal infectado, elas podem pegar ovos, transferi-los de suas mãos para a boca ou para alimentos e, assim, ficar infectadas.

Os ovos eclodem no intestino e liberam esferas que contêm larvas de tênia (chamadas oncosferas). As esferas penetram na parede do intestino e deslocam-se pela corrente sanguínea para vários órgãos, como o fígado e os pulmões. Nesses órgãos, as esferas se desenvolvem em cistos que aumentam aos poucos e que, nas pessoas, podem causar sintomas. A infecção resultante é chamada equinococose.