Infecções meningocócicas

Antibióticos administrados pela veia (via intravenosa)

Líquidos administrados por via intravenosa

Possivelmente corticosteroides

As pessoas são geralmente internadas em uma unidade de terapia intensiva e recebem antibióticos e líquidos por via intravenosa o mais rápido possível, antes que os médicos obtenham os resultados da cultura com identificação do organismo causador da infecção.

Se for confirmada a presença de meningococos, os médicos trocam os antibióticos por aqueles que, segundo testes, se mostraram mais eficazes contra a bactéria, normalmente ceftriaxona ou penicilina. Esses antibióticos são administrados por via intravenosa.

Os médicos administram corticosteroides (como dexametasona) a crianças e adultos com suspeita de meningite, pois esses medicamentos podem diminuir o dano neurológico causado pela infecção. No entanto, se a meningite for causada por Neisseria meningitidis, normalmente os médicos podem parar de administrar corticosteroides porque esses medicamentos parecem ajudar apenas pessoas cuja meningite é causada por Streptococcus pneumoniae ou Haemophilus influenzae. Pode ser necessário continuar os corticosteroides em pessoas cujas glândulas adrenais não produzem uma quantidade suficiente do corticosteroide cortisol.