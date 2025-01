A aspergilose dos seios paranasais provoca uma sensação de congestão e, por vezes, dor ou secreções ou sangramento nasal. As pessoas podem ter febre, dor de cabeça e coriza. Pode haver o desenvolvimento de feridas no nariz ou seios paranasais ou nas gengivas ou palato. As pessoas também podem desenvolver um coágulo de sangue (trombose) no seio cavernoso (uma veia grande na base do crânio).