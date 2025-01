Bejel, bouba (frambesia) e pinta são infecções causadas por Treponemas, que são bactérias em forma de espiral chamadas espiroquetas.

Essas infecções disseminam-se por qualquer contato estreito com a pele de uma pessoa infectada – geralmente entre crianças que vivem em más condições de higiene.

Bejel causa ulcerações bucais e caroços destrutivos nos ossos.

Bouba causa ulcerações cutâneas e formações deformantes nas pernas e ao redor do nariz e da boca.

Pinta causa placas pruriginosas, espessadas e descoloridas na pele.

Os médicos fazem o diagnóstico dessas infecções quando as pessoas apresentam sintomas típicos e estiveram em áreas onde as infecções são comuns.

Uma dose do antibiótico azitromicina mata as bactérias.

(Consulte também Considerações gerais sobre bactérias).

As doenças causadas por Treponema, como bejel, bouba e pinta, são conhecidas como trepanomatoses. Sífilis é outra treponematose causada pela bactéria estreitamente relacionada chamada Treponema pallidum. No entanto, sífilis, bejel, bouba e pinta são transmitidas de modos distintos. A sífilis dissemina-se por contato sexual, ao passo que bejel, bouba e pinta são disseminadas por qualquer contato próximo (sexual ou não) com a pele de uma pessoa infectada – principalmente entre crianças que vivem em condições de má higiene. A bejel também pode ser transmitida por contato boca a boca ou quando talheres são compartilhados. Também ao contrário da sífilis, bejel, bouba e pinta não são disseminadas através de contato com sangue contaminado ou da mãe para o feto durante a gravidez.

A bejel ocorre principalmente nas regiões quentes e áridas do leste do Mediterrâneo e oeste da África do Saara.

A bouba ocorre em países quentes e úmidos situados muito próximos da linha do Equador na África, América Latina, Ásia e Ilhas do Pacífico.

A pinta é comum entre nativos do México, América Central e América do Sul. A pinta não é muito contagiosa.

A bejel, bouba e pinta ocorrem raramente nos Estados Unidos, exceto entre os imigrantes de áreas do mundo onde essas doenças são comuns.

Sintomas de bejel, bouba e pinta Bouba e pinta, assim como a sífilis, começam com sintomas na pele. A bejel começa com aftas na boca. Esses sintomas diminuem e, após um período com poucos ou nenhuns sintomas, novos sintomas se desenvolvem. Bejel A bejel começa normalmente na infância. Ela afeta as membranas mucosas da boca, depois a pele e os ossos. A ferida inicial na boca pode não ser percebida. Manchas úmidas então se desenvolvem na boca. Elas se resolvem por um período de meses a anos. Durante esse período, as pessoas apresentam poucos ou nenhuns sintomas. Depois disso, podem surgir feridas no tronco e nos membros. Caroços se desenvolvem nos ossos longos, principalmente nos ossos da perna, e em tecidos em torno da boca, do nariz e do céu da boca (palato). Esses caroços destroem tecido, fazendo com que os ossos fiquem deformados e desfigurando a face. Bouba A bouba também afeta a pele e os ossos. Várias semanas após a exposição à Treponema, a bouba começa com uma úlcera ligeiramente saliente no local da infecção, geralmente na perna. A úlcera sara, mas, posteriormente, nódulos moles (granulomas) se formam e depois se abrem na face, nos braços, nas pernas e nas nádegas. Os granulomas desaparecem lentamente e podem retornar. A pele nas palmas das mãos e nas solas dos pés pode engrossar e rachar formando feridas doloridas. As feridas nos pés dificultam a caminhada e forçam as pessoas a andar nas laterais dos pés, dando origem ao apelido “bouba caranguejo”. Posteriormente, podem ser destruídas certas zonas das tíbias e aparecer outras formações que chegam a desfigurar, especialmente em volta do nariz, da boca e do palato. Exemplos de bouba Bouba A bouba começa como uma ferida levemente elevada no local da infecção. A ferida pode ser um caroço amarelado (imagem superior). Diagnóstico de bejel, bouba e pinta Avaliação médica Os médicos estabelecem o diagnóstico de bejel, bouba ou pinta quando sintomas típicos surgem nas pessoas que vivem ou visitaram uma área onde tais infecções são comuns. Às vezes, os médicos examinam uma amostra das ulcerações da pele ao microscópio. Como as bactérias que causam essas infecções e as bactérias que causam sífilis são muito semelhantes, às vezes os médicos pedem exames de sangue para sífilis. Os resultados dos testes de pessoas que têm uma dessas infecções são positivos para sífilis.