Erisipeloide

No local da lesão surge uma erupção cutânea vermelho-arroxeada e endurecida. Ela pode coçar, arder e/ou inchar. O inchaço pode interferir no uso da mão. Algumas vezes, os linfonodos próximos ficam inchados. Os sintomas podem durar por três semanas.

Raramente, a bactéria Erysipelothrix se dissemina pela corrente sanguínea e infecta as articulações ou as válvulas do coração.