Peste e outras infecções por Yersinia

As bactérias que causam a peste infectam principalmente roedores selvagens, como ratos, camundongos, esquilos, marmotas das pradarias e coelhos selvagens. As bactérias são transmitidas por pulga de rato. Quando os animais selvagens morrem, as pulgas podem se mudar para animais que vivem perto de pessoas e depois para animais domésticos, especialmente gatos. As pulgas de rato podem então picar pessoas e transmitir a infecção. As pessoas também podem infectar-se através de uma rachadura na pele se tiverem contato direto com um animal infectado.

Raramente, a infecção é transmitida de pessoa a pessoa pela inalação de gotículas dispersadas pela tosse ou espirros. As bactérias se alojam nos pulmões e causam um tipo de pneumonia (peste pneumônica). A transmissão entre pessoas geralmente acontece somente quando elas convivem ou cuidam de pessoas com peste pneumônica.

As bactérias da peste são uma arma biológica potencial. As bactérias podem se espalhar pelo ar e ser inaladas. O tamanho das partículas aéreas determina onde as bactérias se alojam no trato respiratório. Partículas pequenas se alojam nos pulmões, causando a peste pneumônica. Partículas maiores se alojam na garganta (faringe) e causam peste da garganta (peste faríngea).