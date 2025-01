A brucelose é uma infecção causada por várias espécies de bactérias Gram-negativas do gênero Brucella e caracteriza-se por febre e sintomas por todo o corpo.

A brucelose é adquirida principalmente por contato com animais infectados ou pelo consumo de leite ou outros laticínios não pasteurizados contaminados ou por carne contaminada mal cozida.

Normalmente, as pessoas apresentam febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dor lombar, dor óssea e nas articulações e outros sintomas por todo o corpo (sistêmicos).

Os médicos baseiam o diagnóstico em resultados de exames e culturas de sangue.

São administrados dois antibióticos ao mesmo tempo para aumentar a chance de cura.

A maioria dos pacientes se recupera em duas a três semanas, mesmo sem tratamento.

(Consulte também Considerações gerais sobre bactérias).

A brucelose é rara nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, mas é mais comum no Oriente Médio, Mediterrâneo, México e na América Central. As pessoas que viajam para essas áreas também correm um risco maior.

A brucelose é adquirida principalmente por

Contato direto com rebanhos infectados

Consumo de leite ou outros laticínios contaminados não pasteurizados ou por carne contaminada mal cozida

As pessoas também podem adquirir brucelose se tiverem contato com cães, veados, alces, búfalos, cavalos, coelhos, galinhas ou outros animais infectados ou se inalarem partículas no ar contendo as bactérias. A brucelose raramente se dissemina de uma pessoa para outra.

As pessoas com maior risco de contrair brucelose incluem técnicos de laboratório e pessoas que possam manusear animais ou tecido de animais infectados, incluindo embaladores de carne, veterinários, caçadores, fazendeiros e produtores de gado.

A inalação de apenas poucas bactérias já pode causar infecção. Portanto, esta bactéria poderia ser usada em guerras biológicas.

Sintomas de brucelose Os sintomas de brucelose podem começar de cinco dias a vários meses após a exposição das pessoas à bactéria Brucella. As pessoas normalmente têm Febre, que pode voltar repetidamente por meses e algumas vezes anos Os sintomas podem começar subitamente com calafrios, suores noturnos, uma dor de cabeça intensa, dor lombar, dor nos ossos e nas articulações e, às vezes, diarreia. Ou podem começar aos poucos, com uma leve sensação de mal-estar, dores musculares, dores de cabeça e dor na parte posterior da nuca. A febre pode ser intermitente durante várias semanas. Os sintomas subsequentes incluem perda de apetite, perda de peso, prisão de ventre grave, dor abdominal, dor articular, dificuldade para dormir, fraqueza, irritabilidade e depressão. Às vezes, a infecção se desenvolve no cérebro, nos tecidos que recobrem o cérebro e a medula espinhal (meninges), nos ossos das costas (vértebras), nos ossos longos (como o osso da coxa), nas articulações, nas válvulas do coração ou em outros órgãos. Se as pessoas não desenvolverem infecções nesses órgãos e tecidos, elas geralmente se recuperarão em duas a três semanas, mesmo sem tratamento. No entanto, em algumas, a infecção persiste. A brucelose raramente é fatal. A morte geralmente ocorre quando o cérebro, as meninges (tecidos que recobrem o cérebro e a medula espinhal) ou as válvulas cardíacas são infectados.

Diagnóstico de brucelose Exames de sangue e cultura de sangue ou de outros tecidos para verificar a presença da bactéria Os médicos coletam uma amostra de sangue e a enviam para um laboratório para fazer o cultivo e identificação da bactéria. Também podem ser feitas culturas de amostras de medula óssea, obtidas por aspiração, e de líquido cefalorraquidiano (o líquido que circunda o cérebro e a medula espinhal), obtido por punção lombar. Os médicos podem recorrer à técnica de reação em cadeia da polimerase (polymerase chain reaction, PCR) para detecção mais rápida das bactérias. A técnica de PCR aumenta a quantidade de DNA das bactérias no sangue ou em outros tecidos. Geralmente, os médicos também medem anticorpos contra as bactérias no sangue.

Tratamento da brucelose São administrados dois antibióticos ao mesmo tempo Os médicos administram dois antibióticos ao mesmo tempo para aumentar a chance de cura. Os antibióticos administrados dependem da idade da pessoa. Para pessoas com mais de 8 anos de idade, geralmente um dos antibióticos é a doxiciclina, administrada por via oral. O segundo antibiótico pode ser a estreptomicina ou gentamicina, injetada diariamente, ou rifampicina ou fluoroquinolona, administrada por via oral. Crianças com menos de 8 anos de idade podem receber a combinação de antibióticos trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX) e também rifampina por via oral. Depois de serem tratadas, algumas pessoas voltam a desenvolver sintomas, de modo que as pessoas são examinadas e testadas periodicamente durante um ano após o tratamento.

Prevenção de brucelose A melhor forma de prevenir a brucelose é evitar o consumo de carne mal cozida e de laticínios não pasteurizados. A pasteurização envolve o aquecimento de leite cru a uma temperatura elevada por um curto espaço de tempo. Esse processo destrói as bactérias nocivas que podem estar presentes no leite. Pessoas que manuseiam animais ou tecidos de animais que possam estar infectados devem adotar precauções, tais como utilizar óculos de proteção e luvas de borracha. A vacinação de animais domésticos (bois, carneiros e cabras) ajuda a controlar a doença. Não há vacinas para seres humanos. Após a exposição à bactéria (por exemplo, após a exposição a animais infectados ou amostras de laboratório ou após a exposição à vacina usada no gado), as pessoas recebem antibióticos como doxiciclina e, às vezes, rifampina para prevenir o desenvolvimento de uma infecção por brucelose.