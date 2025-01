Exame e cultura de líquidos da ferida

Às vezes, cirurgia exploratória ou biópsia para obter uma amostra de tecido

A suspeita de gangrena gasosa baseia-se nos sintomas e nos resultados de um exame físico.

São tiradas radiografias para verificar se há bolhas gasosas no tecido muscular, ou é realizada uma tomografia computadorizada (TC) ou imagem por ressonância magnética (RM) para verificar se há áreas de tecido muscular morto. Esses achados apoiam o diagnóstico. Porém, bolhas gasosas podem também ocorrer em outras infecções anaeróbias.

Os líquidos da ferida são examinados ao microscópio para verificar a presença de clostrídios e amostras dele são enviadas a um laboratório onde a bactéria, se presente, pode ser cultivada e testada. As culturas podem confirmar a presença de clostrídios. Porém, nem todas as pessoas com clostrídios têm gangrena gasosa.

A confirmação do diagnóstico frequentemente requer cirurgia exploratória ou retirada de uma amostra de tecido para exame ao microscópio (biópsia) para verificar as alterações características no músculo.