O botulismo infantil é uma infecção potencialmente fatal que provoca fraqueza muscular. Ele se desenvolve em bebês que ingerem alimentos contendo esporos da bactéria Clostridium botulinum.

(Consulte também Considerações gerais sobre infecções por clostrídios e Botulismo em adultos.)

O Clostridium botulinum não requer oxigênio para viver. Ou seja, são anaeróbios.

As bactérias clostrídios produzem esporos. Os esporos são uma forma inativa (latente) de bactérias. Os esporos possibilitam às bactérias sobreviverem quando as condições ambientais são difíceis. Quando as condições são favoráveis, esporos se desenvolvem em bactérias. Os esporos de clostrídios crescem quando houver umidade e nutrientes e não houver oxigênio, condições semelhantes às encontradas no intestino. Assim, se bebês consumirem alimentos que contêm esporos de clostrídios, os esporos se desenvolverão em bactérias no intestino e começarão a produzir toxinas.

O botulismo infantil é mais frequente em bebês com menos de 6 meses de idade e pode ocorrer até cerca de 12 meses de idade. Em crianças a partir de 12 meses de idade e em adultos, essa forma de botulismo, na qual a toxina é produzida a partir de esporos no intestino, é chamada botulismo da toxemia intestinal do adulto.

A fonte dos esporos na maioria dos casos de botulismo infantil é geralmente desconhecida, mas alguns casos foram associados à ingestão de mel, o qual pode conter esporos. Assim, os médicos recomendam que crianças com menos de 12 meses de idade não devem ser alimentadas com mel.

Você sabia que...

Sintomas de botulismo infantil A constipação é o primeiro sintoma na maioria dos bebês com botulismo infantil. Em seguida, os músculos se tornam fracos, começando na face e na cabeça, até alcançar, por fim, os braços, as pernas e os músculos implicados na respiração. As pálpebras ficam caídas, o choro é fraco e a baba pode aumentar. Os bebês não conseguem sugar tão bem e o rosto perde a expressão. Os problemas vão desde ficar cansado e alimentação lenta até perder uma quantidade substancial de tono muscular e ter dificuldade de respiração. Quando os bebês perdem tônus muscular, podem parecer anormalmente moles (síndrome do bebê hipotônico).

Diagnóstico de botulismo infantil Exames de fezes Os médicos suspeitam de botulismo infantil com base nos sintomas. A detecção das bactérias ou das toxinas numa amostra de fezes de um bebê confirma o diagnóstico de botulismo infantil.

Tratamento de botulismo infantil Imunoglobulina botulínica O tratamento é iniciado assim que houver suspeita de botulismo infantil, sem esperar pelos resultados de testes. Os bebês são hospitalizados e os médicos tomam medidas para estabilizá‑los (evitar que o seu quadro piore), como o uso de um ventilador mecânico para ajudar na respiração. O botulismo infantil é tratado com imunoglobulina botulínica, que é administrada lentamente por veia. Esta imunoglobulina é obtida de doadores humanos que têm níveis elevados de anticorpos contra a toxina botulínica. (Anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico para ajudar a defender o corpo contra um agressor específico, como a toxina botulínica). Os antibióticos não são úteis porque o problema principal é a toxina que já foi produzida pelas bactérias.