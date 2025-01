Os bebês podem apresentar diarreia ou vômito leve, temporário. Elas podem ficar irritáveis.

Quando uma vacina contra rotavírus mais antiga era usada, o risco de intussuscepção aumentava. Na intussuscepção, o intestino é bloqueado porque um segmento do intestino desliza para o interior de outro, muito parecido com as partes de um telescópio. A vacina mais antiga foi retirada do mercado nos Estados Unidos. As vacinas mais recentes, quando administradas conforme a recomendação, podem aumentar o risco de intussuscepção, mas apenas discretamente.