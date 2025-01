Vacina contra cobreiro

Lewis Katz School of Medicine at Temple University

O vírus da varicela zóster que causa o cobreiro é o mesmo vírus que causa a catapora. O vírus da varicela zóster é um membro da família herpesvírus; portanto, o cobreiro é às vezes chamado herpes zóster. Depois de a catapora se resolver, o vírus herpes zóster permanece no corpo. Ele pode ser reativado anos mais tarde e causar herpes zóster, que é uma erupção cutânea dolorosa, geralmente em apenas uma parte do corpo. A erupção cutânea se resolve após várias semanas, mas a neuralgia pós‑herpética, que causa dor crônica grave, pode perdurar por meses ou anos. O cobreiro também pode causar outros problemas devido à disfunção do sistema nervoso (como problemas com visão, audição ou equilíbrio).

A vacinação contra herpes zóster é a única maneira de proteger contra o cobreiro e a neuralgia pós-herpética, a complicação mais comum do herpes zóster.

A vacina contra o herpes zóster contém somente fragmentos não infecciosos do vírus (chamada vacina recombinante). Não há vírus vivos nesta vacina. Existe uma vacina mais antiga contra o herpes zóster que contém vírus vivos, porém enfraquecidos (chamada uma vacina com vírus vivo atenuado). Ela não está mais disponível para uso nos Estados Unidos. A vacina mais recente é preferível à vacina mais antiga, pois proporciona proteção melhor e mais duradoura.

Para obter mais informações, consulte a vacinação contra herpes zóster e a Declaração de informações sobre vacina recombinante contra herpes zóster dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Para obter informações sobre a vacina contra catapora, consulte vacina contra catapora. (Consulte também Considerações gerais sobre a imunização).

Administração da vacina contra herpes zóster A vacina contra herpes zóster é administrada em duas doses aplicadas em um músculo. As doses são administradas com intervalo de dois a seis meses. A vacina contra a herpes-zóster é recomendada para pessoas a partir de 50 anos de idade, independentemente de terem tido herpes zóster alguma vez ou de terem recebido a vacina mais antiga com vírus vivo atenuado. Essa vacina também é recomendada para pessoas a partir de 19 anos de idade que têm ou terão um sistema imunológico enfraquecido devido a uma doença ou tratamento de uma doença. Certos quadros clínicos podem afetar se e quando as pessoas são vacinadas (consulte também CDC: Quem NÃO deve ser vacinado com essas vacinas?). Se as pessoas tiverem uma doença temporária, os médicos costumam aguardar para administrar a vacina até que a doença esteja curada.