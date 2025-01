Doença mão-pé-boca (feridas na boca) Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Um sintoma comum da doença de pé-mão-e-boca é a febre. Esta doença afeta a pele e as membranas mucosas, causando o aparecimento de feridas dolorosas na parte interna da boca. A erupção cutânea normalmente surge nas mãos e nos pés e, ocasionalmente, nos braços, na parte superior das pernas, nas nádegas ou nos genitais e, menos comumente, no tronco e na face. As crianças apresentam dor de garganta ou dor bucal e podem recusar-se a comer. Geralmente as feridas cicatrizam rapidamente.

Doença mão-pé-boca (feridas na pele) Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Dependendo de qual vírus estiver causando esta doença, em casos raros as crianças desenvolvem infecções do sistema nervoso central, como meningite asséptica, mielite flácida aguda (MFA) ou encefalite.

Uma cepa de coxsackievírus que causa formas atípicas de doença de pé-mão-e-boca pode causar o surgimento de feridas em diversas partes do corpo. As feridas têm tamanho variado e às vezes são graves. A meningite asséptica também pode ocorrer com essas formas atípicas, mas a maioria das pessoas se recupera rapidamente.