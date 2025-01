Diagnóstico de doença infecciosa

Testes que detectam material genético de micro-organismos são chamados

Testes baseados em ácido nucleico

Se um micro-organismo for difícil de desenvolver em cultura ou de ser identificado por outros métodos, os médicos podem fazer testes para identificar pedaços do material genético do micro-organismo. Esse material genético consiste em ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico (DNA) e/ou ácido ribonucleico (RNA). Partes do DNA e do RNA em cada organismo são exclusivas desse organismo. Assim, encontrar um pouco desse DNA ou RNA significa a presença de um micro-organismo específico.

A reação em cadeia de polimerase (polymerase chain reaction, PCR) é um exemplo deste tipo de teste. A técnica de PCR é usada para produzir muitas cópias de um gene de um micro-organismo, facilitando bastante a identificação do micro-organismo.

Cada teste genético é específico a apenas um micro-organismo específico. Ou seja, um teste genético para o vírus da hepatite C detecta apenas aquele vírus e nenhum outro. Portanto, esses testes são realizados somente quando um médico já suspeita de determinada doença.

A maioria dos testes baseados em ácido nucleico é projetada para identificar a presença de um micro-organismo (chamados testes qualitativos). Porém, para certas infecções, como HIV e hepatite C, os testes também podem medir a quantidade de material genético do micro-organismo que está presente (chamados testes quantitativos) e, dessa forma, determinam o quão grave é a infecção. Os testes quantitativos podem também ser usados para monitorar a eficiência do tratamento.

Os testes baseados em ácido nucleico podem às vezes ser usados para verificar os genes dos micro-organismos ou as mutações no gene que fazem o micro-organismo ser resistente a um medicamento. Porém, esses testes não são totalmente precisos porque nem todas as mutações de resistência são conhecidas. Assim, os testes não podem verificar todos os genes de resistência que possam estar presentes. Além disso, esses testes são caros, não amplamente disponíveis e disponíveis somente para alguns micro-organismos.