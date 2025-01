Prevenção de infecção

Várias medidas ajudam a proteger as pessoas contra infecções.

Lavar as mãos é um modo eficaz de prevenir a transmissão de micro-organismos infecciosos de uma pessoa a outra. Lavar as mãos é particularmente importante para pessoas que manipulam alimentos ou que têm contatos físicos frequentes com outras pessoas, especialmente pessoas que estão doentes.

Higiene das mãos Imagem

Higienizadores de mão são líquidos ou espumas que contêm pelo menos 60% de álcool, o que mata a maioria dos micro-organismos infecciosos. Como muitos organismos infecciosos podem ser transportados nas mãos das pessoas, o uso de um higienizador de mão reduz significativamente a chance de disseminação da infecção.

O uso de máscaras pode ajudar a reduzir a disseminação de infecções respiratórias. Muitas infecções respiratórias são transmitidas por gotículas (as gotículas variam de tamanho, dependendo do tipo de bactéria ou vírus) no ar, que são produzidas quando as pessoas infectadas tossem, espirram, respiram ou falam. Máscaras devem ser usadas por pessoas com infecção para impedir que elas disseminem a infecção para outras pessoas. Máscaras também podem ser usadas pelas pessoas para diminuir o risco de contrair uma infecção. Diferentes tipos de máscaras fornecem diferentes níveis de proteção, incluindo (em ordem crescente de proteção): máscaras de tecido multicamadas, máscaras cirúrgicas multicamadas e máscaras K95; e máscaras N95 (consulte os Centros de Controle e Prevenção de Doenças [CDC]: Tipos de máscaras e respiradores).

Costuma-se pedir a quem vai visitar pessoas seriamente enfermas no hospital que lave as mãos, usem um higienizador de mão e provavelmente pedirão que use um avental, máscara e luvas, antes de entrar no quarto do paciente.

Por vezes, administram-se antibióticos a determinadas pessoas que ainda não apresentam infecção para impedir que contraiam uma infecção. Essa medida preventiva é denominada profilaxia. Existem, ainda, muitas pessoas saudáveis que se submetem a determinados tipos de cirurgia, sobretudo do abdome e transporte de órgão, que também necessitam de profilaxia com antibióticos.

A vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenir infecções. As pessoas que correm maior risco de contrair infecções (sobretudo bebês, crianças, idosos e pacientes com HIV/AIDS) devem receber todas as vacinas necessárias para reduzir este risco.

(Consulte também Considerações gerais sobre doenças infecciosas).