Infecções em pessoas com as defesas reduzidas

Procedimentos médicos: Durante um procedimento, pode ser introduzido material estranho no corpo, aumentando o risco de infecção. Tal material inclui cateteres inseridos no trato urinário ou em um vaso sanguíneo, tubos inseridos na traqueia e suturas colocadas sob a pele.

Infecção por HIV em estágio avançado: a habilidade de combater certas infecções diminui significativamente em pessoas com infecção avançada por HIV. Pessoas com infecção avançada por HIV correm maior risco de desenvolver infecções oportunistas (infecções por micro-organismos que, geralmente, não causam infecções nas pessoas com um sistema imunológico saudável). Além disso, muitas infecções comuns fazem com que pessoas com infecção avançada por HIV fiquem mais gravemente enfermas.