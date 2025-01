Desenvolvimento de infecção

As doenças infecciosas são geralmente provocadas por micro-organismos que invadem o corpo e se multiplicam. Existem muitos tipos de organismos infecciosos (consulte também Considerações gerais sobre doenças infecciosas).

Seguem alguns exemplos de como os micro-organismos podem invadir o corpo:

Através da boca, olhos ou nariz

Através de contato sexual

Através de feridas ou picadas

Através de dispositivos médicos contaminados

As pessoas podem ingerir micro-organismos ao tomar água contaminada ou consumir alimentos contaminados. Elas podem inalar os esporos ou poeira contaminados ou inalar gotículas provenientes da tosse ou dos espirros de outra pessoa. As pessoas podem manusear objetos contaminados (como uma maçaneta) ou entrar em contato direto com uma pessoa contaminada e depois levar as mãos aos olhos, nariz ou boca.

Alguns micro-organismos são transmitidos por líquidos corporais, tais como sangue, sêmen e fezes. Dessa forma, eles podem invadir o corpo através do contato sexual com um parceiro infectado. Eles também podem entrar por contato não sexual com líquidos do corpo, por exemplo, ao prestar cuidados pessoais ou serviços médicos.

As dentadas de humanos e animais e outras feridas que rompem a pele podem permitir que os micro-organismos invadam o corpo. Insetos e carrapatos infectados podem disseminar doenças ao picar.

Os micro-organismos também podem aderir a dispositivos médicos implantados no corpo (como cateteres, próteses articulares e valvas cardíacas artificiais). Os micro-organismos podem estar presentes nos dispositivos no momento em que estes são introduzidos no corpo, caso tenham sido contaminados de forma acidental. Ou, então, os micro-organismos infecciosos provenientes de outro lugar podem se disseminar pela corrente sanguínea e se alojar em um dispositivo já implantado. Dado que o material implantado não dispõe de defesas naturais, é fácil para os micro-organismos proliferarem e se disseminarem, causando doenças.

Uma vez invadido o corpo, os micro-organismos têm de se multiplicar para causar uma infecção. Uma vez iniciada a multiplicação, uma de três coisas pode acontecer:

Os micro-organismos continuam a multiplicar-se até ultrapassarem as defesas do corpo.

Um estado de equilíbrio é atingido, dando origem a uma infecção crônica.

O corpo, com ou sem tratamento médico, destrói e elimina o micro-organismo invasor.

A invasão pela maioria dos micro-organismos tem início quando eles aderem às células da pessoa. A capacidade de ligação constitui um processo muito específico, que envolve uma ligação entre o micro-organismo e as células do organismo, ligação semelhante à de uma chave e respectiva fechadura. Conseguir aderir à superfície de uma célula possibilita aos micro-organismos estabelecerem uma base a partir da qual eles invadem os tecidos.

A permanência do micro-organismo próximo ao local de invasão ou sua disseminação para outros locais, bem como a gravidade da infecção, dependem de fatores como os seguintes:

Muitos micro-organismos que causam doenças apresentam propriedades que aumentam a gravidade das doenças que causam (virulência) e os ajudam a resistir aos mecanismos de defesa do corpo. Essas propriedades incluem:

Toxinas

Enzimas

Formas de bloquear as defesas do corpo

Produção de toxinas e enzimas Alguns micro-organismos que invadem o corpo produzem toxinas. Toxinas são substâncias químicas que podem prejudicar coisas vivas. As toxinas podem ser produzidas pelo homem, como certos inseticidas, ou naturais, como as produzidas por certos organismos. Por exemplo, a bactéria Clostridium tetani, ao infectar uma ferida, produz uma toxina que causa o tétano. Algumas doenças são causadas por toxinas produzidas por micro-organismos fora do corpo. Por exemplo, bactérias estafilococos que vivem nos alimentos podem produzir uma toxina que causa intoxicação alimentar quando o alimento é consumido, mesmo se os estafilococos tiverem sido mortos. A maioria das toxinas tem componentes que se unem especificamente a moléculas de determinadas células (células-alvo). As toxinas desempenham um papel importante em doenças como o tétano, a síndrome do choque tóxico, o botulismo, o carbúnculo e a cólera. Algumas bactérias produzem enzimas que rompem os tecidos, permitindo que a infecção se propague pelos tecidos com maior rapidez. Outras bactérias produzem enzimas que lhes permitem entrar e/ou passar pelas células.

Bloqueio das defesas do corpo Alguns micro-organismos possuem maneiras de bloquear os mecanismos de defesa do corpo, tais como as seguintes: Interferência na produção, pelo corpo, de anticorpos ou de células B ou células T (tipos de glóbulos brancos do sangue) preparados de modo específico para atacar os micro-organismos.

Destruição de anticorpos protetores

Estando revestidas por camadas de proteção externa (cápsulas) que impedem que glóbulos brancos de defesa no sangue ingiram os micro-organismos (por exemplo, o fungo Cryptococcus , que na verdade desenvolve uma cápsula mais grossa depois de entrar nos pulmões, com o objetivo específico de resistir às defesas do corpo).

Possuem resistência ao rompimento (lise) por substâncias que circulam no fluxo sanguíneo.

Produzem substâncias que contrariam os efeitos dos antibióticos. Algumas bactérias podem produzir uma camada de limo, chamada biofilme, na qual vivem. O biofilme os ajuda a aderir às células e a materiais estranhos, como cateteres intravenosos, material de sutura, próteses articulares, dispositivos que mantêm os ossos fraturados no lugar (como pinos, parafusos, hastes e placas) e implantes e dispositivos médicos. O biofilme protege as bactérias de forma a não serem ingeridas pelas células imunológicas e não serem mortas pelos antibióticos. Os micro-organismos que primeiramente não possuem meios de bloquear as defesas do corpo, às vezes desenvolvem o biofilme ao longo do tempo. Por exemplo, alguns micro-organismos, após serem repetidamente expostos à penicilina, tornam-se resistentes a esse antibiótico (o que é chamado resistência ao antibiótico).