Defesas contra infecção

Geralmente, a pele evita a invasão de micro-organismos, a menos que esteja lesionada (por exemplo, por machucado, picada de um inseto ou queimadura).

As mucosas, como os revestimentos da boca, do nariz, da vagina e das pálpebras, também constituem barreiras eficazes. Geralmente, as membranas mucosas são cobertas com secreções que combatem os micro-organismos. Por exemplo, as membranas mucosas dos olhos encontram-se banhadas em lágrimas, que contêm uma enzima denominada lisozima que ataca as bactérias e atua como uma forma de proteção dos olhos contra as infecções.

As vias respiratórias filtram partículas externas presentes no ar inalado. As paredes das passagens no nariz e nas vias respiratórias são revestidas com muco. Os micro-organismos no ar são presos ao muco, que é expulso ao tossir ou ao assoar o nariz. O movimento coordenado das pequenas proeminências semelhantes a pelos (cílios) que revestem as vias aéreas contribui para a expulsão do muco. Os cílios impelem o muco para fora dos pulmões através das vias aéreas.

O trato digestivo possui uma série de barreiras eficazes, como o ácido gástrico, as enzimas pancreáticas, a bile e as secreções intestinais. Essas substâncias podem matar bactérias ou impedir que elas se multipliquem. As contrações do intestino (peristalse) movem o conteúdo do intestino através do trato digestivo e, em seguida, a defecação move o conteúdo para fora do corpo. A eliminação normal das células que revestem o intestino ajuda a remover micro-organismos prejudiciais.

O trato urinário conta com várias barreias eficazes. A bexiga é protegida pela uretra, o canal que conduz a urina para o exterior do corpo. Nos homens, a uretra prolonga-se de tal forma que as bactérias raramente conseguem passar por ela e alcançar a bexiga, a menos que, involuntariamente, se facilite a passagem das bactérias quando são usadas sondas ou instrumentos cirúrgicos. Nas mulheres, a uretra é mais curta, o que pode permitir a passagem das bactérias externas para a bexiga. Em ambos os sexos, quando a bexiga é esvaziada, ela elimina qualquer bactéria que a alcança.

A vagina normalmente é ácida. A acidez da vagina impede que bactérias nocivas cresçam e ajuda a manter o número de bactérias protetoras.