Considerações gerais sobre doenças infecciosas

Os micro-organismos são seres microscópicos, tais como bactérias e vírus. Os micro-organismos estão presentes por toda a parte. Apesar de sua grande abundância, relativamente poucas das milhares de espécies de micro-organismos invadem, se multiplicam e causam doença nas pessoas.

Muitos micro-organismos vivem sobre a pele, na boca, nas vias respiratórias superiores, no intestino e nos órgãos genitais (sobretudo na vagina) sem causar doenças (consulte Flora habitual). A possibilidade de um micro-organismo permanecer como companheiro inofensivo ou invadir o organismo e provocar uma doença depende da natureza do micro-organismo e do estado das defesas naturais da pessoa (consulte Defesas contra infecção).

Certos micro-organismos têm o potencial de serem utilizados como armas biológicas. Esses micro-organismos incluem os que causam doenças, como carbúnculo, brucelose, febre hemorrágica (infecção pelo vírus Ebola e infecção pelo vírus Marburg), peste, varíola e tularemia, além dos que produzem a toxina botulínica. Cada uma das doenças é potencialmente fatal e, com exceção do carbúnculo, do botulismo e da tularemia, elas podem ser transmitidas de uma pessoa a outra. A transmissão direta de pessoa a pessoa da brucelose é extremamente rara.