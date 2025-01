A infecção provocada por hantavírus consiste de uma doença viral, transmitida pelos roedores às pessoas. O vírus pode causar infecções graves dos pulmões (com tosse e falta de ar) ou dos rins (com dor abdominal e, por vezes, insuficiência renal).

Os hantavírus são transmitidos através do contato com roedores infectados ou seus excrementos.

A infecção começa com febre repentina, dor de cabeça, dores musculares e, por vezes, sintomas abdominais, o que pode ser seguido de tosse e falta de ar, ou por problemas renais.

Exames de sangue para identificar o vírus podem confirmar o diagnóstico.

Oxigênio e medicamentos para estabilizar a pressão arterial são usados se os pulmões forem afetados, e pode ser necessária diálise se os rins forem afetados.

(Consulte também Considerações gerais sobre infecções por arbovírus, arenavírus e filovírus).

A infecção por hantavírus infecta várias espécies de roedores por todo o mundo. O vírus está presente na urina e nas fezes dos roedores. A infecção é transmitida quando as pessoas têm contato com roedores ou com os seus excrementos ou urina, ou possivelmente ao inalar partículas de vírus em locais onde se acumulam grandes quantidades de excrementos de roedores. A maioria dos hantavírus não se dissemina de pessoa para pessoa; em casos raros, o hantavírus dos Andes no sul da América do Sul se dissemina diretamente entre pessoas em contato físico próximo. As infecções por hantavírus estão se tornando mais comuns.

Existem várias espécies de hantavírus. Dependendo da espécie, o vírus afeta órgãos diferentes:

Os pulmões, causando a síndrome cardiopulmonar por hantavírus (hantavírus cardiopulmonary syndrome, HCPS)

Os rins, causando febre hemorrágica com síndrome renal (hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS)

Porém, muitos sintomas das duas infecções se sobrepõem.

A síndrome cardiopulmonar foi primeiramente identificada no sudoeste dos Estados Unidos em 1993. Até 2017, ocorreram cerca de 697 casos nos Estados Unidos, a maioria nos estados do oeste. Também houve casos no Canadá e em vários países da América Central e do Sul.

A síndrome renal ocorre principalmente em partes da Europa, Coreia, China e Rússia. O hantavírus de Seul causa a síndrome renal. O vírus é disseminado por ratos marrons da Noruega e foi disseminado pelo mundo por ratos em navios. Alguns casos de infecção por hantavírus, transmitidos por ratos domésticos ou de laboratório, ocorreram nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa.

Sintomas de infecção por hantavírus Os sintomas de infecção por hantavírus começam com febre repentina, dor de cabeça e dores musculares, geralmente cerca de duas semanas após a exposição a excrementos ou urina de roedores. Algumas pessoas também podem ter dor abdominal, diarreia ou vômito. Esses sintomas continuam por vários dias (geralmente durante aproximadamente 4 até 15 dias). Síndrome cardiopulmonar por hantavírus Depois disso, as pessoas com a síndrome cardiopulmonar desenvolvem tosse e falta de ar que podem se agravar dentro de horas. Há acúmulo de líquido ao redor do pulmão e a pressão arterial diminui. A síndrome cardiopulmonar provoca a morte em até cerca de 50% das pessoas. As que sobrevivem os primeiros dias melhoram rapidamente e se recuperam completamente em cerca de 2 a 3 semanas. Febre hemorrágica com síndrome renal A febre hemorrágica com síndrome renal é um grupo de doenças semelhantes causadas por hantavírus. Em algumas pessoas que manifestam febre hemorrágica com síndrome renal, a infecção é leve e não causa sintomas. Em outras, sintomas vagos (como febre alta, dores musculares, dor de cabeça e náuseas) começam de repente. Pessoas com sintomas leves se recuperam completamente. Em outras, os sintomas se agravam. Algumas pessoas apresentam pressão arterial muito baixa (choque). Surge insuficiência renal e a produção de urina pode parar (chamado anúria). As pessoas podem ter sangue na urina e/ou nas fezes e hematomas na pele. A morte ocorre em 6% a 15%. Das pessoas que sobrevivem, a maioria se recupera em três a seis semanas, mas a recuperação pode levar até seis meses.

Diagnóstico de infecção por hantavírus Exames de sangue para identificar o vírus Suspeita-se de infecção por hantavírus quando as pessoas que podem ter sido expostas ao vírus têm sintomas característicos. Exames de sangue para identificar o vírus podem confirmar o diagnóstico. Os médicos realizam outros exames de sangue para avaliar a função dos rins e de outros órgãos. Se houver suspeita de síndrome cardiopulmonar, pode-se fazer uma radiografia do tórax. Geralmente se faz um ecocardiograma (ultrassonografia do coração) para excluir outras causas de líquido ao redor dos pulmões.