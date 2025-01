University of Washington School of Pharmacy

A tigeciclina é o único antibiótico de uma classe de antibióticos denominados glicilciclinas, que estão relacionados às tetraciclinas.

A tigeciclina age impedindo que as bactérias produzam as proteínas de que necessitam para crescer e se multiplicar.

Esse antibiótico é eficaz contra muitas bactérias resistentes, incluindo aquelas com resistência a tetraciclinas. No entanto, o risco de morte é mais alto com tigeciclina do que com outros antibióticos. Portanto, a tigeciclina é utilizada tão somente se não houver alternativas disponíveis.

A tigeciclina é administrada por via intravenosa.

(Consulte também Considerações gerais sobre antibióticos).