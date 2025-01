Gestantes devem evitar tetraciclinas, se possível. Esses antibióticos podem afetar o desenvolvimento dos dentes e dos ossos do feto e, se tomados no final da gravidez, podem causar manchas permanentes nos dentes do feto. Se for necessário tomar uma tetraciclina durante a gestação, a doxiciclina pode ser mais segura do que outras. (Consulte também Segurança dos medicamentos durante a gravidez.)

Em geral, não se recomenda o uso de tetraciclinas durante a amamentação. (Consulte também Uso de medicamentos e substâncias durante a amamentação.)