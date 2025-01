Oxazolidinonas: linezolida e tedizolida

University of Washington School of Pharmacy

As oxazolidinonas compreendem uma classe de antibióticos usados para tratar infecções sérias, muitas vezes depois que outros antibióticos se mostraram ineficazes.

As oxazolidinonas incluem:

Linezolida

Tedizolida

As oxazolidinonas agem impedindo que as bactérias produzam as proteínas que necessitam para crescer e se multiplicar.

Tabela

(Consulte também Considerações gerais sobre antibióticos).