A nitrofurantoína é um antibiótico usado apenas para prevenir ou tratar infecções da bexiga não complicadas.

A forma como a nitrofurantoína age não é completamente compreendida, mas ela interrompe vários processos bacterianos.

A nitrofurantoína é tomada por via oral.

Os médicos não receitam nitrofurantoína a pessoas cujos rins não estejam funcionando bem. Ela não deve ser administrada a pessoas com um distúrbio dos glóbulos vermelhos chamado deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) (consulte a tabela Mais sobre as causas da anemia), porque a nitrofurantoína pode causar anemia (um número baixo de glóbulos vermelhos no sangue).

