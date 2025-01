Metronidazol e tinidazol

University of Washington School of Pharmacy

O metronidazol é um antibiótico usado para tratar infecções pélvicas, abdominais, de tecido mole, gengivais e dentárias, além de abscessos pulmonares ou cerebrais. Ele também é o medicamento preferencial para certas infecções por protozoários, como amebíase, infecção intestinal por giardíase, infecção vaginal vaginite por Trichomonas e a infecção bacteriana vaginose bacteriana.

Tinidazol é um antibiótico relacionado, usado principalmente para tratar essas mesmas infecções por protozoários, bem como vaginose bacteriana.

O metronidazol age interrompendo a produção de material genético pelas bactérias. Consequentemente, as bactérias morrem. O tinidazol funciona de modo semelhante.

O metronidazol é geralmente tomado por via oral, mas pode ser administrado por via intravenosa. O tinidazol é tomado por via oral.

O metronidazol e o tinidazol podem interferir no metabolismo do álcool e podem causar efeitos colaterais desagradáveis semelhantes aos de uma ressaca, incluindo náuseas, vômitos, rubor e dor de cabeça. Deve-se evitar consumir álcool durante o uso de metronidazol ou tinidazol e por três dias após a última dose.

Tabela

(Consulte também Considerações gerais sobre antibióticos).