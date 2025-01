University of Washington School of Pharmacy

As fluoroquinolonas compreendem uma classe de antibióticos de largo espectro usados para tratar uma variedade de infecções.

As fluoroquinolonas incluem:

Ciprofloxacino

Delafloxacino

Gemifloxacino

Levofloxacino

Moxifloxacino

Norfloxacino

Ofloxacino

As fluoroquinolonas podem ser tomadas por via oral, e algumas podem ser administradas por via intravenosa ou na forma de gotas nos olhos ou ouvidos.

As fluoroquinolonas agem interferindo no DNA no interior das bactérias, resultando em morte das bactérias.

Os médicos evitam usar fluoroquinolonas em pessoas com maior probabilidade de desenvolver uma arritmia cardíaca séria (como pessoas que têm um intervalo QT longo ou uma frequência cardíaca muito lenta, que tomam medicamentos que causam intervalo QT longo ou frequência cardíaca muito lenta ou pessoas que têm baixo nível de potássio no sangue ou baixo nível de magnésio no sangue).

