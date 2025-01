Terapia ocupacional (TO)

A terapia ocupacional, um componente da reabilitação, tem por objetivo melhorar a capacidade do indivíduo de realizar as atividades básicas de cuidados pessoais, as tarefas diárias e as atividades de lazer. Essas atividades incluem atividades rotineiras básicas (como comer, vestir‑se, tomar banho, arrumar‑se, ir ao banheiro e deslocar‑se – por exemplo, de uma cadeira para o vaso sanitário ou cama) e atividades rotineiras mais complexas (como preparar refeições, utilizar um telefone ou computador, cuidar das finanças ou da administração diária de medicamentos, fazer compras e dirigir).

A terapia ocupacional enfoca na coordenação de muitas capacidades necessárias para as atividades mais simples:

A capacidade de sentir e se mover

A capacidade de criar e realizar um plano

A capacidade de querer fazer a atividade e perseverar até que esteja completa

Essas capacidades podem ser comprometidas em muitas maneiras.

Tabela O que pode interferir com a realização de uma simples atividade? Tabela

O terapeuta ocupacional pode detectar comprometimentos pela observação da pessoa, ao aplicar testes específicos (como testes de equilíbrio) e ao conversar com outros profissionais de saúde, familiares ou cuidadores.

Os terapeutas avaliam as necessidades ao observar a pessoa realizar uma atividade em um ambiente natural. Eles tentam identificar os potenciais problemas com o ambiente físico e social. Eles avaliam os riscos presentes na casa que podem interferir com a capacidade de a pessoa realizar uma atividade. Então, podem recomendar maneiras de tornar a casa mais segura. Por exemplo, podem recomendar o uso de iluminação mais forte, remoção de fios elétricos que cruzam áreas onde as pessoas caminham ou fixação dos fios ao chão. Os terapeutas também avaliam o suporte que familiares e outras pessoas estão dispostas a fornecer.

Terapeutas especialmente treinados podem avaliar a capacidade da pessoa para dirigir e determinar se é necessário retreinamento do motorista (consulte O motorista idoso).

Você sabia que...

As pessoas com comprometimentos trabalham com o terapeuta ocupacional para determinar e priorizar os objetivos e selecionar as técnicas e atividades apropriadas. Por exemplo, se a pessoa tiver dificuldade de utilizar talheres para se alimentar, o terapeuta pode incluir atividades que desenvolvam habilidades motoras finas, como inserir pinos em um tabuleiro de pinos. Um jogo de memória pode melhorar o reconhecimento e a memória. As técnicas adaptativas podem ajudar a pessoa a usar seus pontos fortes para compensar seus pontos fracos. Por exemplo, uma pessoa com um braço paralisado pode aprender novas maneiras de se vestir, amarrar os cadarços e fechar botões. As atividades se tornam mais desafiadoras conforme a pessoa progride.

Dispositivos de assistência Os terapeutas ocupacionais recomendam dispositivos que podem ajudar a pessoa a ser mais independente (dispositivos de assistência). Os terapeutas treinam as pessoas a utilizarem dispositivos e podem construir e ajustar certos dispositivos. Exemplos desses dispositivos encontram-se abaixo: Órteses, também chamados dispositivos ortóticos, dão suporte a articulações, ligamentos, tendões, músculos e ossos danificados. A maioria é personalizada com base nas necessidades e na anatomia da pessoa. As órteses são frequentemente usadas em sapatos, onde transferem o peso da pessoa para diferentes partes do pé para compensar a perda de função, para evitar que um problema se desenvolva, para ajudar a suportar o peso ou para aliviar a dor e promover apoio. Os terapeutas podem construir e adaptar as órteses. As órteses costumam ser bastante caras e não são contempladas por seguros. As talas podem ser usadas para evitar que articulações fiquem paralisadas em uma posição flexionada. Quando a pessoa não move um membro normalmente (por exemplo, quando apresenta artrite ou está paralisada devido a um acidente vascular cerebral), o membro tende a flexionar ligeiramente e ficar paralisado nessa posição. As talas que mantêm o membro reto podem evitar que a articulação fique paralisada. Os dispositivos de auxílio para caminhar incluem andadores, muletas e bengalas. Eles ajudam as pessoas a apoiarem seu peso, a equilibrarem-se ou ambos. Cada dispositivo tem vantagens e desvantagens, e cada um está disponível em diversos modelos. Os terapeutas ocupacionais podem ajudar as pessoas a escolherem qual é o melhor para elas. As cadeiras de rodas permitem que as pessoas que não podem caminhar se desloquem. Alguns modelos motorizados são bastante estáveis. Esses modelos permitem que as pessoas se desloquem sobre uma superfície irregular e subam e desçam de calçadas. Outros modelos são criados para serem empurrados por um assistente. Esses modelos são menos estáveis e mais lentos. As scooters de mobilidade são carrinhos movidos a bateria com um volante ou leme. Elas contam com um controle de velocidade e podem ir para frente e para trás. Scooters são utilizadas em superfícies niveladas e firmes dentro e fora de edifícios, mas não podem ser utilizadas em escadas ou calçadas. Elas são bastante úteis para pessoas que conseguem ficar de pé e caminhar apenas curtas distâncias – por exemplo, ir e voltar da scooter. Próteses são partes artificiais do corpo, normalmente membros (consulte Amputação de membro). Por exemplo, se um braço foi amputado, os terapeutas podem recomendar um braço artificial que inclua uma pinça para segurar um utensílio. A maioria dos terapeutas ocupacionais pode treinar as pessoas que tenham um membro amputado a usar seu membro artificial ou outros dispositivos para ajudá-las nas tarefas diárias. Tabela Dispositivos que ajudam a funcionalidade das pessoas Tabela