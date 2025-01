Reabilitação para distúrbios da fala

A afasia é a perda parcial ou completa da capacidade de expressar ou compreender palavras faladas ou escritas. Ela normalmente é causada por um acidente vascular cerebral ou outra lesão cerebral que afeta o centro de linguagem no cérebro (consulte a figura Quando áreas específicas do cérebro são lesionadas).

O objetivo da reabilitação é estabelecer os meios de comunicação mais eficientes. No caso de pessoas com um leve comprometimento, o terapeuta da fala usa um método que enfatiza as ideias e os pensamentos mais do que as palavras. Em uma comunicação básica, é frequentemente suficiente apontar um objeto ou imagem, gesticular, fazer acenos de cabeça e confiar nas expressões faciais. Para pessoas com comprometimento mais grave, uma abordagem de estímulos (repetir palavras para a pessoa) e a abordagem de estímulo programado (falar palavras e apresentar objetos que podem ser tocados ou vistos) ajudam a recuperar a capacidade de usar a linguagem. As pessoas com afasia podem usar letras ou cartões com desenhos para se comunicar.

Os cuidadores de pessoas com afasia devem ter muita paciência e compreender a frustração da pessoa. Devem compreender também que a pessoa não está mentalmente comprometida, por isso, não se deve falar com essas pessoas em linguagem de bebê, o que seria ofensivo. Quem cuida de pessoas com afasia deve, pelo contrário, falar normalmente e, se necessário, utilizar gestos ou apontar os objetos.