Reabilitação para cegueira

A reabilitação para as pessoas cegas depende de a cegueira estar presente no nascimento (congênita), em muito pouca idade ou ter se desenvolvido durante a vida. As crianças que nasceram cegas ou se tornaram cegas em muito pouca idade, geralmente recebem educação especial sobre a funcionalidade sem a visão desde o começo. Assim, a maioria delas se adapta bem. As pessoas que ficam cegas tardiamente devem aprender novas formas de enfrentar a vida diária, por exemplo, como se alimentar. Geralmente, as pessoas aprendem o método do relógio. O prato é imaginado como um relógio e a carne é sempre colocada às 8 horas, os legumes e verduras às 4 horas e a bebida à 1 hora.

Os terapeutas também ensinam a pessoa a confiar mais nos outros sentidos e a usar dispositivos para cegos, como o Braille. O objetivo é ajudar a pessoa a executar suas tarefas da melhor forma possível, tornando-a independente e devolvendo sua autoconfiança.

As pessoas cegas devem aprender também a usar uma bengala, e os familiares e outras pessoas que a auxiliam devem aprender a caminhar com ela. Os familiares também recebem instruções para que não mudem os móveis nem outros objetos de lugar, sem advertir a pessoa.

Tanto o acompanhamento do cão guia, como a aprendizagem de Braille são deixados para uma fase posterior. Nesse ínterim, os audiolivros podem ajudar as pessoas cegas como meio de leitura.