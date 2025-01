Reabilitação após amputação de membro

Essas amputações resultam quase igualmente de lesão (como colisão de veículo motorizado ou durante combate), ou de um procedimento cirúrgico para tratar uma complicação de um distúrbio (como a circulação reduzida devido à aterosclerose ou diabetes). A perna pode ser amputada acima ou abaixo do joelho ou na altura do quadril. Um pé ou mais dedos dos pés podem ser amputados.

Após a amputação da perna, a maioria das pessoas é preparada para receber uma perna artificial (uma prótese de membro inferior). Os componentes podem incluir dedos dos pés, um pé e para a amputação acima do joelho, uma unidade de joelho. As próteses mais recentes, que são controladas por microprocessadores e energizadas mioeletricamente, ou as próteses com componentes biônicos, permitem que as pessoas controlem os movimentos com mais precisão.

A reabilitação inclui exercícios para condicionamento geral e exercícios para alongar a cintura e joelho e fortalecer todos os músculos do braço e da perna. Assim que possível, deve-se incentivar a pessoa a dar início aos exercícios em pé e equilíbrio com barras paralelas. Podem ser necessários exercícios de resistência. O programa específico prescrito depende de fatores como o fato de se ter amputado uma ou ambas as pernas e de quanto foi amputado da perna.

Os músculos próximos ao membro amputado, na articulação do quadril ou do joelho tendem a se encurtar. Esse encurtamento (chamado de contraturas) normalmente resulta de permanecer sentado na cadeira ou cadeira de rodas por muito tempo ou de repousar na cama com o corpo desalinhado. As contraturas limitam a amplitude de movimento. Se a contratura for grave, é possível que a prótese não se ajuste corretamente ou que a pessoa perca a capacidade de usá-la. Os terapeutas ou enfermeiros devem ensinar formas de evitar contraturas.

Os terapeutas devem ensinar os pacientes a acondicionar o membro residual (coto), o que ajuda com o processo natural de encolhimento. O membro residual precisa encolher antes de a prótese poder ser ajustada. O uso de um material elástico ou de faixas, durante 24 horas diárias, pode ser útil para moldar o membro residual e evitar o acúmulo de líquidos nos tecidos. Logo após a amputação, a pessoa recebe uma prótese temporária para que possa começar a caminhar o mais cedo possível e assim ajudar o membro residual a encolher. Uma pessoa com uma prótese temporária pode iniciar os exercícios de ambulação em barras paralelas, passando depois a andar com muletas ou com uma bengala até que a prótese permanente seja feita. Às vezes, a pessoa usa uma prótese com componentes permanentes, mas com um soquete ou estrutura temporários. Uma vez que algumas partes permanecem iguais, talvez a pessoa precise ajustar as novas partes mais rapidamente.

Caso uma prótese permanente seja fabricada antes de o membro residual parar de encolher, podem ser necessários ajustes para torná-la mais confortável e permitir que a pessoa caminhe bem. Uma prótese permanente geralmente é fabricada várias semanas após a amputação para dar tempo de o membro residual encolher completamente.

Quando a pessoa recebe a prótese, ela aprende o básico relacionado ao seu uso:

Como colocar a prótese

Como retirá-la

Como andar com ela

Como cuidar da prótese e da pele do membro residual

O treinamento é normalmente continuado, de preferência por uma equipe de especialistas. Um fisioterapeuta desenvolve um programa de exercícios para melhorar a força, equilíbrio, flexibilidade e a capacidade cardiovascular. O terapeuta ensina a pessoa a caminhar com uma prótese. A caminhada deve começar com assistência direta e progredir para caminhar com um andador, então uma bengala. Em poucas semanas, muitas pessoas caminham sem bengala. O terapeuta ensina como subir e a descer escadas, subir e descer ladeiras e a percorrer outras superfícies desniveladas. Pode-se ensinar as pessoas amputadas mais jovens a correr e, claro, a participar em muitas atividades desportivas. A evolução é mais lenta e mais limitada no caso de pessoas com amputação acima do joelho, idosos e pessoas fracas ou pouco motivadas.

A prótese necessária para uma amputação acima do joelho é muito mais pesada do que uma prótese para uma amputação abaixo do joelho; controlar um substituto artificial de articulação do joelho requer habilidade. A caminhada requer entre 10 e 40% mais energia, após uma amputação abaixo do joelho, e entre 60 e 100% mais, após uma amputação acima do joelho.