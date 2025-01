Fisioterapia (FT)

A amplitude de movimento geralmente se torna restrita após um acidente vascular cerebral ou repouso prolongado na cama. A amplitude de movimento restrita pode provocar dor, interferir na capacidade da pessoa de realizar suas funções e aumentar o risco de desgaste da pele (ruptura da pele) e úlceras de decúbito. A amplitude de movimento geralmente diminui conforme a pessoa envelhece, embora essa redução geralmente não evite que os idosos saudáveis se cuidem sozinhos.

Antes de começar a terapia, o fisioterapeuta muitas vezes avalia a amplitude de movimento com um instrumento chamado um goniômetro, que mede o tamanho do maior ângulo com que uma articulação pode se mover. O terapeuta também determina se o movimento restrito resulta de músculos, ligamentos ou tendões tensos. Se a causa for músculos tensos, uma articulação pode ser alongada com mais vigor. Se a causa for ligamentos ou tendões tensos, experimenta-se o alongamento suave, mas pode ser necessária uma cirurgia antes de o progresso ser atingido com os exercícios de amplitude de movimento. O alongamento é normalmente mais eficaz e menos dolorido quando os tecidos estão aquecidos. Assim, os terapeutas podem aplicar primeiro o calor.

Existem três tipos de exercícios de amplitude de movimento:

O exercício ativo é destinado a pessoas que conseguem exercitar um músculo ou articulação sem ajuda. Elas devem mover seus membros sozinhas.

O exercício ativo-assistido é destinado a pessoas que conseguem mover os músculos com um pouco de ajuda ou que conseguem mover as articulações, mas sentem dor. A pessoa move os membros por si mesma, mas um terapeuta ajuda a realizar a tarefa com as mãos, fitas ou outro equipamento.

O exercício passivo é para pessoas que não conseguem participar ativamente do exercício. Não é necessário que elas façam esforço. O terapeuta move os membros para prevenir contraturas (a rigidez permanente dos músculos que resulta da falta de movimento), entre outros objetivos.

Os exercícios ativos assistidos e passivos de amplitude de movimento são realizados gentilmente para evitar lesão, embora algum desconforto seja inevitável.

Para aumentar a amplitude de movimento, o terapeuta deve mover uma articulação afetada além do ponto da dor, mas o movimento não deve provocar dor residual (dor que continua uma vez interrompido o movimento). Um alongamento moderado e progressivo é muito mais eficaz do que um alongamento momentâneo e forçado.