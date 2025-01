Tomada de decisões por um representante automático

Na maioria dos estados, o representante automático para adultos costuma ser um parente próximo, especificado em ordem de prioridade pela lei estadual, normalmente começando com o cônjuge ou parceiro doméstico da pessoa, depois um(a) filho(a) adulto(a), pai ou mãe, irmão(ã) e, então, possivelmente outros parentes. Um número cada vez maior de estados também dá autorização a um amigo próximo para agir como representante automático. Se mais de uma pessoa tiver a mesma prioridade (como vários filhos adultos), prefere-se o consenso, mas em alguns estados dos EUA, é permitido que os profissionais de saúde confiem na decisão da maioria ou solicitem que uma pessoa seja selecionada para decidir pelo grupo. Os médicos são provavelmente mais receptivos ao critério de uma pessoa que entenda a situação clínica da pessoa e procure ter em mente o interesse da pessoa. Conflitos entre os procuradores atrapalham muito o processo.

As pessoas que não tenham família ou parentes próximos, que estejam sozinhas no hospital, provavelmente receberão um guardião ou tutor nomeado judicialmente. Se não for claro quem deve tomar as decisões, os médicos podem precisar consultar o comitê de ética ou os advogados do hospital. Nos estados sem uma lei relacionada a representantes automáticos, os profissionais de saúde normalmente dependem de parentes próximos da pessoa para tomar decisões, mas é possível que os profissionais se deparem com incertezas ou discordâncias entre a família que podem criar barreiras ao tratamento.