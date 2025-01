Ordens de não reanimar (ONR)

As condutas médicas portáteis comunicam as decisões de cuidados ao final da vida de pessoas com doença avançada. Nos Estados Unidos, os programas de condutas médicas portáteis são implementados em nível estadual e costumam ser chamados de condutas profissionais para tratamento de prolongamento da vida (Provider Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST). Esses programas também podem ser chamados de conduta médica para tratamento de prolongamento da vida (Medical Orders for Life-Sustaining Treatment, MOLST), conduta profissional para escopo do tratamento (Physician Orders for Scope of Treatment, POST), conduta médica para escopo do tratamento (Medical Orders for Scope of Treatment, MOST), conduta clínica para tratamento de prolongamento da vida (Clinical Orders for Life-Sustaining Treatment, COLST) e conduta médica portátil para preferências do paciente (Transportable Physician Orders for Patient Preferences, TPOPP).

Esses programas englobam uma discussão iniciada pelo médico e um processo de tomada de decisões compartilhada com as pessoas com doenças avançadas ou em estágio terminal. Ela dá origem a um conjunto portátil de condutas médicas consistentes com os objetivos de tratamento da pessoa, orientado pelos desejos da pessoa em relação ao uso de RCP, ao nível geral de intervenção médica desejada (por exemplo, tratamento completo, apenas cuidados de conforto, ou algum nível intermediário) e se é necessário procurar ou evitar a hospitalização. A maioria dos programas de condutas médicas portáteis também aborda a nutrição e hidratação artificiais. Alguns estados abordam considerações adicionais, como a utilização de um ventilador ou de antibióticos que poderiam ser usados em uma crise de saúde. Esses programas podem ser aplicados em todas as instituições de cuidados. No caso de uma crise de saúde, técnicos de emergência e outros profissionais de saúde devem primeiramente seguir as POLST ou condutas semelhantes. Se uma ação imediata não for essencial, essas condutas devem ser analisadas com a pessoa sempre que sua condição mude significativamente, sempre que o local de administração de cuidados mude ou sempre que a pessoa decida modificar seus desejos. No caso de pessoas sem capacidade de tomar decisões, seus representantes autorizados podem agir em seu nome. Uma conduta médica como a POLST difere de instruções prévias, pois se aplica apenas a pessoas com doença avançada, fornece um plano de tratamento na forma de condutas médicas para decisões de emergência e dá enfoque ao estado atual da pessoa, não ao estado hipotético futuro.

POLST ou programas similares existem em todos os estados dos EUA e uma organização POLST nacional age como central de informações no site www.polst.org.