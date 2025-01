Instruções prévias

Os testamentos em vida apresentam grandes limitações. Por exemplo, eles geralmente orientam apenas uma pequena variedade de decisões sobre o fim da vida, eles não podem prever na realidade todas as circunstâncias clínicas sérias que a pessoa pode encarar no futuro, e o documento por escrito pode não estar disponível no momento que for necessário. Além disso, as preferências das pessoas com frequência mudam conforme elas desenvolvem uma doença progressiva ou conforme seus valores ou prioridades mudam ao longo do tempo.

Os testamentos em vida são frequentemente realizados muito antes de as decisões sérias realmente serem necessárias. Então, as orientações altamente específicas podem não ter sido previstas para circunstâncias novas e inesperadas. Todavia, um testamento em vida pode fornecer as instruções gerais para os profissionais de saúde e para os representantes da pessoa em face de uma doença séria.