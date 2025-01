Consentimento livre e esclarecido

A pessoa que tem capacidade legal e clínica tem o direito de recusar qualquer cuidado médico. Elas podem recusar o cuidado mesmo se a maioria aceitasse, ou se alguma coisa claramente salvaria a sua vida. Por exemplo, uma pessoa que teve um ataque cardíaco pode decidir deixar o hospital mesmo que provavelmente isso leve à morte. Mesmo se outras pessoas acharem a decisão errada ou irracional, a decisão de recusar o tratamento não pode ser usada como prova que a pessoa é incapacitada. Em muitos casos, a recusa do tratamento é baseada no medo, mal-entendido ou falta de confiança. Mas a recusa também pode ser resultado de depressão, delirium ou outro quadro clínico que prejudica a capacidade da pessoa de tomar decisões relacionadas aos cuidados de saúde.

Uma recusa de tratamento também pode fazer com que o médico inicie outra discussão para determinar o motivo da recusa do tratamento, e sobre se alguma preocupação do paciente a respeito de aceitar o tratamento pode ser corrigida. Por exemplo, pacientes que recusam o tratamento porque não podem pagar por ele, poderiam ser ajudados a se candidatar aos benefícios públicos, como Medicaid, ou receber a informação de que poderia ser organizado um plano de pagamento adequado. A recusa de um tratamento por parte do paciente não é considerada uma tentativa de suicídio; além disso, o cumprimento do médico das recusas do paciente também não é legalmente considerado morte assistida (antigamente denominado suicídio clinicamente assistido). Pelo contrário, a morte resultante é considerada como uma consequência natural do próprio processo da doença.

Algumas vezes, uma recusa de tratamento pode prejudicar terceiros. Por exemplo, pacientes que recusam o tratamento de algumas doenças infecciosas, como tuberculose, colocam outras pessoas em risco de infecção. As pessoas que também se recusam a permitir o tratamento de outros, como uma criança menor de idade ou um adulto dependente, podem colocar a saúde de outra pessoa em risco. Nesses casos, os médicos frequentemente consultam advogados, juízes e especialistas em ética.