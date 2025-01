Capacidade de tomar decisões sobre a saúde

A incapacidade clínica de tomar decisões de saúde é o critério médico, de um médico qualificado ou outro profissional de saúde, que determina se uma pessoa é incapaz de:

Compreender seu problema de saúde ou os benefícios e prejuízos significativos do tratamento proposto e suas alternativas

Tomar ou comunicar as decisões médicas adequadamente

Assim como a capacidade legal, a capacidade clínica é específica a uma decisão de saúde particular e é limitada àquela decisão. A pessoa pode ter a capacidade clínica de tomar uma decisão básica de saúde (por exemplo, receber fluidos IV) mas não ser capaz de decidir se quer participar de um estudo clínico. É importante ressaltar que uma pessoa com alguma redução na capacidade ainda pode ter capacidade suficiente para nomear um representante. A incapacidade clínica não é necessariamente permanente. As pessoas que estejam intoxicadas, em delírio, em coma, gravemente deprimidas, agitadas ou comprometidas de outra forma provavelmente não apresentam a capacidade de tomar as decisões de cuidado de saúde, mas podem retomar a capacidade mais tarde. A habilidade da pessoa de realizar uma decisão também é importante para os médicos avaliarem. Por exemplo, uma pessoa com uma perna fraturada pode ser capaz de tomar uma decisão (por exemplo, deixar o hospital e cuidar-se em casa), mas pode ser incapaz de realizá-la. O fornecimento do apoio necessário para realizar uma decisão se torna um objetivo importante de saúde.

As pessoas com demência podem exigir uma avaliação de seu nível de cognição, memória e julgamento antes de seus médicos procederem com o atendimento. As pessoas com demência leve podem pensar claramente o suficiente para compreender discussões com seus médicos e tomar algumas decisões médicas.

Um médico não pode ir contra os desejos da pessoa, exceto se uma decisão judicial tiver declarado que a pessoa é legalmente incapaz ou seus desejos são clínica ou eticamente inapropriados. Se os médicos acharem que uma pessoa não tem a capacidade clínica, eles podem atribuir a alguém a autoridade legal de agir como procurador. Contudo, se a pessoa ou um terceiro discordar da decisão médica especial ou da determinação de incapacidade clínica, talvez seja necessário tomar medidas jurídicas. Em caso de emergência, presume-se que as pessoas consintam com qualquer tratamento de emergência necessário. Esse processo de tomada de decisões emergenciais relacionadas à saúde para pessoas que não possam tomar decisões sozinhas é raramente litigioso.