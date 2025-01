Terapia genética

Um método é usar um vírus, pois alguns deles podem inserir seu material genético no DNA humano. O DNA normal é inserido por uma reação química no vírus, o qual infecta (transfecta) as células da pessoa, transmitindo o DNA para o núcleo dessas células.

Uma das preocupações sobre a inserção com uso de vírus são as potenciais reações ao vírus, semelhantes a uma infecção. Além disso, o novo DNA normal pode ser "perdido" ou não ser incorporado nas novas células após algum tempo, o que levaria ao reaparecimento do distúrbio genético. Também, podem se desenvolver anticorpos contra o vírus, o que provocaria uma reação similar à rejeição de órgão transplantado.