Tecnologias de diagnóstico genético

As tecnologias de sequenciamento de próxima geração podem detectar até partes menores de genes e DNA ao quebrar o genótipo inteiro (ou genoma) em segmentos pequenos e, então, analisar a sequência de DNA de alguns ou todos os segmentos. Os resultados são, então, analisados por um computador potente. Podem ser identificadas variações únicas ou múltiplas nas bases, bem como áreas em que as bases estão faltando ou foram inseridas no local errado. Os custos desta tecnologia diminuíram drasticamente e continuam em queda. Os equipamentos e métodos computacionais também continuam a melhorar.

Algumas dessas variações podem ajudar os médicos a diagnosticarem os distúrbios genéticos. As tecnologias de sequenciamento de próxima geração são tão sensíveis que os médicos podem detectar o DNA do feto em uma amostra de sangue coletada da mãe, e analisá-la para determinar se o feto apresenta síndrome de Down. Entretanto, o enorme volume de informações geradas pela análise do genótipo resulta em uma variedade de problemas que, por vezes, dificulta aos médicos entender e interpretar os resultados (por exemplo, separar as diferenças importantes das diferenças aleatórias ou triviais). Apesar desses problemas, essas técnicas se tornaram o pilar dos testes genéticos.