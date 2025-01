Controvérsias éticas em genética

Um clone é um grupo de células geneticamente idênticas ou microrganismos derivados de uma só célula ou indivíduo.

A clonagem (a produção de clones) foi uma prática comum na agricultura durante muitos anos. Uma planta pode ser clonada simplesmente pela coleta de um pequeno fragmento da planta original, cultivando-se uma nova planta a partir deste fragmento. Em plantas, isso é chamado propagação. A nova planta é, assim, uma cópia genética exata da original. Essa propagação também é possível com animais simples, como platelmintos: ao cortar-se um platelminto em dois, da cauda cresce uma nova cabeça e da cabeça cresce uma nova cauda. No entanto, estas técnicas tão simples não funcionam com os animais superiores, como as ovelhas ou os seres humanos.

Nas famosas experiências recentes, como a “Dolly”, as células provenientes de uma ovelha (células doadoras) foram fundidas com óvulos não fertilizados de outra ovelha (células receptoras), dos quais foi retirado o material genético natural através de microcirurgia. Então, o material genético das células doadoras foi transferido para óvulos não fertilizados. Diferente dos óvulos não fertilizados, esses óvulos feitos em laboratório tinham um conjunto completo de cromossomos e genes. Ao contrário dos óvulos fecundados naturalmente (com espermatozoide), os óvulos de laboratório receberam o material genético de apenas uma fonte. Assim, os óvulos começaram a se desenvolver em embriões. Os óvulos em desenvolvimento foram transplantados na ovelha fêmea (a barriga de aluguel), onde se desenvolveram de forma natural. Um dos embriões sobreviveu e resultou na ovelha chamada Dolly. Confirmando as expectativas, a Dolly foi uma cópia genética exata (clone) da ovelha original, da qual se tinham recolhido as células doadoras, e não da ovelha a quem tinham sido fornecidos os óvulos.

Estudos sugerem que animais mais complexos (e, portanto, humanos) clonados apresentam maior probabilidade de apresentar defeitos genéticos sérios ou fatais do que os descendentes concebidos naturalmente. Criar um ser humano por clonagem é amplamente visto como antiético, é ilegal em muitos países e é tecnicamente difícil. Contudo, a clonagem não precisa ser apenas usada para criar um organismo completo. Teoricamente, também é possível utilizar a clonagem para criar apenas um órgão. Deste modo, seria possível que, um dia, uma pessoa pudesse receber “peças de reposição” fabricadas no laboratório através do uso dos seus próprios genes.

Se uma célula usada por um clone produz um tipo específico de tecido, um órgão específico ou um organismo inteiro depende do potencial da célula, ou seja, o quanto uma célula se desenvolveu em um tipo específico de tecido. Por exemplo, algumas células, chamadas células-tronco, têm o potencial de produzir uma grande variedade de tipos de tecidos ou até possivelmente um organismo inteiro. As células-tronco são únicas porque, diferente das outras células, elas não se modificaram em tipos específicos de tecidos. As outras células se alteraram e se tornaram especializadas. Elas podem se desenvolver apenas em tipos específicos de tecido, como tecido cerebral ou pulmonar. Esse processo de especialização é chamado de diferenciação. As células-tronco têm gerado interesse devido ao seu potencial de gerar tecido que pode substituir tecidos mortos ou danificados. Como as células-tronco tendem a ser menos diferenciadas, provavelmente substituem uma variedade grande ou ilimitada de tipos de tecido.