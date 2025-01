Escolha do exercício correto

A natação exercita todo o corpo, as pernas, os braços e as costas, sem forçar as articulações e os músculos. A natação é frequentemente recomendada para pessoas com problemas musculares e articulares. Uma exceção é a articulação do ombro que, às vezes, pode estar sob pressão pela natação, contribuindo para distúrbios do manguito rotador. Os nadadores movimentam-se no seu próprio ritmo e qualquer tipo de nado pode gradualmente aumentar a resistência até que possam nadar por 30 minutos continuamente.

Para a perda de peso, o exercício fora da água é levemente mais eficaz que os outros exercícios de intensidade semelhante na água porque o ar isola o corpo, aumentando a temperatura corporal e o metabolismo por até 18 horas. Este processo queima o excesso de calorias depois e durante o exercício. Por outro lado, a água libera o calor do corpo, de forma que a temperatura corporal não aumenta e o metabolismo não permanece elevado depois de nadar. Nadar também tende a não aumentar os músculos, porque eles são suportados pela água que restringe o tipo de movimentos que se pode fazer. Como a natação não é um exercício de sustentamento de peso, ela não ajuda a evitar a osteoporose. As pessoas que nadam regularmente ou por longos períodos devem tomar medidas para prevenir a infecção do canal auditivo (chamada ouvido de nadador).