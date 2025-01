No caso de fimose em crianças, receitar uma pomada de corticosteroide para ser aplicada duas a três vezes por dia e pedir para tentar esticar o prepúcio com cuidado; é possível que isso trate a fimose sem ter que fazer uma circuncisão

No caso de parafimose, apertar a ponta do pênis para que o prepúcio se mova para frente

No caso de parafimose, se for necessário, aplicar um anestésico no pênis e cortar uma fenda no prepúcio para que ele possa deslizar para frente