A ejaculação é a liberação do sêmen do pênis (ter orgasmo). A ejaculação precoce é quando ela ocorre antes do esperado, normalmente antes da relação sexual ou imediatamente depois de iniciar a relação sexual.

A ejaculação precoce costuma ser causada por ansiedade, outros problemas emocionais ou inexperiência sexual

A ejaculação precoce costuma causar estresse aos casais

A psicoterapia consegue ajudar a maioria dos homens a retardar a ejaculação