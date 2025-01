Primeiramente, o médico:

Trata eventuais problemas de saúde que podem estar causando a DE

Leva em consideração modificar eventuais medicamentos que o homem está tomando que estão causando a DE

É possível que o médico aconselhe o homem a:

Perder peso

Pare de fumar

Consumir menos bebidas alcoólicas

Contudo, o tratamento principal para DE é com medicamento. Geralmente, o médico receita:

Comprimidos, como sildenafila (Viagra)

Comprimidos, como a sildenafila, são denominados inibidores da fosfodiesterase. O homem precisa tomá-los aproximadamente uma hora antes de ter a relação sexual. Esses comprimidos não devem ser tomados se o homem também estiver tomando um tipo específico de medicamentos para o coração denominados nitratos. Os nitratos, como a nitroglicerina, são medicamentos para dor no peito.

Se o homem não puder tomar inibidores da fosfodiesterase, é possível que o médico:

Receite um medicamento que é injetado no pênis antes de ter a relação sexual

Receite um medicamento que é colocado dentro da abertura do pênis antes de ter a relação sexual

Recomende um dispositivo a vácuo

O dispositivo a vácuo é um tubo de plástico redondo que é colocado sobre o pênis. Ele tem uma bomba manual que é utilizada para remover o ar. Isso faz com que o homem fique com uma ereção. Após a ereção estar presente, o homem coloca um anel ou faixa ao redor da base do pênis para manter a ereção depois que a bomba é removida.

Se o homem tiver DE grave e nenhum desses tratamentos funcionar, é possível que o médico:

Faça uma cirurgia para inserir um dispositivo no pênis

O dispositivo pode ser uma haste de silicone sólida que mantém o pênis rígido o tempo todo, ou ele pode ser um dispositivo que é bombeado pelo homem para ficar com uma ereção.