As seguintes mudanças físicas acontecem, geralmente na seguinte ordem:

Primeiro, o escroto (a pele ao redor dos testículos) e os testículos aumentam de tamanho

Logo depois, o pênis fica mais longo; isso geralmente acontece entre os 11 anos e meio e 13 anos de idade

As vesículas seminais e a próstata, que participam da produção do sêmen, aumentam de tamanho

Ocorre o crescimento de pelos pubianos

Acontece o estirão, e os músculos do menino ficam maiores e seus ombros ficam mais largos

Ocorre o crescimento de pelo no rosto e nas axilas

A ejaculação (a liberação dos espermatozoides do pênis) geralmente se torna possível entre os 12 anos e meio a 14 anos de idade

A fertilidade (a capacidade de ter filhos) surge quando o adolescente está mais velho

As mamas de alguns meninos crescem (ginecomastia) no início da puberdade, mas isso geralmente desaparece em um ano, no máximo.