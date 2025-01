O bebê tem uma mancha de nascença no rosto. A mancha de nascença costuma estar localizada em um lado da testa e na pálpebra superior, mas pode aparecer em qualquer local do rosto. Às vezes, ela é chamada de mancha vinho do porto, porque sua cor varia de cor-de-rosa pálido a roxo escuro.

Além da marca de nascença, a doença pode também causar:

Convulsões

Fraqueza em um lado do corpo

Problemas de visão

Dificuldade de aprendizagem e de raciocínio

Aumento da pressão no olho (glaucoma) e, às vezes, o olho fica saliente

Aumento da chance de ter um acidente vascular cerebral na infância