Mecônio é o material dentro do intestino do bebê enquanto está ainda dentro do útero (um bebê não nascido é chamado de feto). Mesmo que um feto não coma alimentos, ele engole o líquido amniótico no qual flutua. Isso forma um material pegajoso e verde‑escuro no intestino do feto.

Aspiração é quando você inala algum material para dentro dos pulmões.

O que é a síndrome de aspiração de mecônio? Se um feto ficar estressado logo antes do nascimento, ele pode defecar mecônio no líquido amniótico. A síndrome de aspiração de mecônio é quando o feto inala líquido amniótico cheio de mecônio. A inalação do líquido amniótico puro não é prejudicial. Mas, se o líquido contiver mecônio, o mecônio pode bloquear as passagens aéreas do bebê e irritar os pulmões. Os bebês sentem dificuldade para respirar

Eles respiram rapidamente, emitem grunhidos ao expirar e podem ter uma pele azulada

Os médicos podem precisar colocar um tubo para respiração na traqueia do bebê, e seu bebê pode ser colocado em um ventilador

A maioria dos bebês sobrevive, mas eles correm um risco maior de ter asma mais tarde na vida

Quais são os sintomas da síndrome de aspiração de mecônio? Os sintomas incluem: Respiração acelerada

Parece que estão lutando para respirar

Grunhidos quando expiram

Pele azulada devido aos baixos níveis de oxigênio

Como os médicos sabem se meu bebê tem a síndrome de aspiração de mecônio? Os médicos suspeitam da síndrome de aspiração de mecônio se houver mecônio no líquido amniótico quando seu bebê nasce e se seu bebê apresentar problemas respiratórios. Os médicos também podem solicitar: Radiografia do tórax