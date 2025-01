Antes do nascimento, os pulmões do bebê estão fechados. Logo após o nascimento, seu bebê inspira com força para abrir os pulmões e enchê-los de ar. O interior dos pulmões é revestido com uma substância que facilita sua abertura. A substância é chamada surfactante.

Os bebês que nascem antes da hora (bebês prematuros) não têm surfactante suficiente. Seus pulmões são difíceis de abrir e o bebê pode ter dificuldade em respirar.

A síndrome da angústia respiratória geralmente acontece em:

Bebês que nascem mais de um mês antes da hora

Quanto mais cedo o seu bebê nascer, mais provável que desenvolva a síndrome da angústia respiratória. Outros fatores de risco incluem: