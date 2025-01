Pequeno para a idade gestacional (PIG) é um termo usado para descrever um bebê menor que a maioria dos bebês. Idade gestacional é quanto tempo uma mãe está grávida, medido em semanas. É importante comparar o peso à idade gestacional porque quanto mais cedo o bebê nascer, menor ele será normalmente. Também é importante comparar bebês do mesmo sexo, pois meninas tendem a ser um pouco menores do que meninos. Portanto, bebês que pesam menos do que 9 em 10 bebês do mesmo sexo na mesma idade gestacional são PIG.

Alguns bebês são PIG apenas por ser uma característica familiar

Outros bebês são PIG, porque algum problema os impediu de continuar crescendo tanto quanto deveriam no útero (restrição de crescimento)

Problemas capazes de fazer com que um bebê seja PIG incluem problemas com a placenta, uso de drogas durante a gravidez, problemas de saúde da mãe ou do feto e falta de cuidados médicos durante a gravidez

A maioria dos bebês PIG se parece com outros bebês nascidos na mesma idade gestacional, apenas menores

A maioria dos bebês PIG tem um crescimento normal por volta de um ano de idade e alcança a altura adulta que normalmente teriam

Os bebês cujo crescimento foi restrito no útero devido a um problema sério são mais propensos a terem problemas posteriores