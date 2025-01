Crianças e adolescentes às vezes são violentos. A maioria dessas crianças não continuam seu comportamento violento nem cometes crimes violentos como adultos. No entanto, crianças que se tornam violentas antes do ensino médio podem estar mais propensas a cometer crimes no futuro.

Bullying é um tipo específico de violência em que uma criança é cruel ou machuca outra criança que é menor ou mais fraca.

As crianças que participam de gangues são mais propensas a praticar atos violentos, incluindo o uso de armas de fogo. Algumas gangues obrigam as pessoas a fazer algo violento antes de poder entrar para a gangue.

O que aumenta a probabilidade de uma criança se tornar violenta? As crianças são mais propensas à violência se: Apanharam ou foram espancadas por cuidadores, mesmo como “disciplina”

Houve abuso de álcool ou drogas pelos seus cuidadores

Entrarem para uma gangue

Tiverem problemas de desenvolvimento

Sua vida familiar tiver muitos desafios ou desentendimentos

Tiverem acesso a armas de fogo Jogar videogames violentos ou assistir violência na televisão ou no cinema não causa comportamento violento. Mas pode fazer com que a violência pareça normal.